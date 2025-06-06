Стефанішина: Україна має до року для реалізації всіх вимог ЄС за програмою Ukraine Facility

Україна має до 12 місяців, щоб ухвалити всі необхідні закони для отримання повного фінансування за програмою Ukraine Facility, яка передбачає 50 євро млрд допомоги до 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на брифінгу у Верховній Раді, її цитує "Укрінформ".

Вона відзначила, що в України є до 12 місяців, "щоб закрити всі необхідні умови, щоб отримати фінансування у повному обсязі".

"Сьогодні ми працюємо з колегами з парламенту, з комітетами, щоб усі законопроєкти, винесені на розгляд парламенту, які пройшли комітети, були ухвалені, щоб Україна дійсно могла виконати всі умови Ukraine Facility", – сказала Стефанішина.

Вона додала, що йдеться також про законопроєкти, які вона вносила як міністерка юстиції.

"Це щонайменше вісім законопроєктів, які на сьогодні перебувають на розгляді парламенту, в тому числі законопроєкти, які стосуються судової гілки влади, виконання судових рішень, реформ, пов'язаних з інституцією АРМА, та інші", – сказала вона.

Усі ці законопроєкти, за словами Стефанішиної, були розглянуті комітетами та схвалені.

"Ми дуже розраховуємо, що парламент у взаємодії з урядом знайде компроміс, який дозволить їх проголосувати і, відповідно, забезпечити фінансування, передбачене програмою Європейського Союзу", – зазначила урядовиця.

Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.

Детально про програму підтримки – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.