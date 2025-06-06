Стефанишина: у Украины есть около года для реализации всех требований ЕС по программе Ukraine Facility

У Украины есть до 12 месяцев, чтобы принять все необходимые законы для получения полного финансирования по программе Ukraine Facility, которая предусматривает 50 евро млрд помощи до 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на брифинге в Верховной Раде, ее цитирует "Укринформ".

Она отметила, что у Украины есть до 12 месяцев, "чтобы закрыть все необходимые условия и получить финансирование в полном объеме".

"Сегодня мы работаем с коллегами из парламента, с комитетами, чтобы все законопроекты, вынесенные на рассмотрение парламента, которые прошли комитеты, были приняты, чтобы Украина действительно могла выполнить все условия Ukraine Facility", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что речь идет также о законопроектах, которые она вносила как министр юстиции.

"Это по меньшей мере восемь законопроектов, которые сегодня находятся на рассмотрении парламента, в том числе законопроекты, касающиеся судебной ветви власти, исполнения судебных решений, реформ, связанных с институтом АРМА, и другие", – сказала она.

Все эти законопроекты, по словам Стефанишиной, были рассмотрены комитетами и одобрены.

"Мы очень рассчитываем, что парламент во взаимодействии с правительством найдет компромисс, который позволит их проголосовать и, соответственно, обеспечить финансирование, предусмотренное программой Европейского Союза", – отметила чиновница.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

Подробно о программе поддержки – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.