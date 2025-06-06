Розвідка Естонії: Україна атакувала літаки Ту-95, які готувались до ракетних ударів

Російські бомбардувальники Ту-95, які були атаковані в ході операції "Павутина", були готові до завдання ракетних ударів по Україні, заявили в естонській розвідці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, якого цитує ERR.

Ківісельг зазначив, що усі пошкоджені літаки активно застосовувались в ракетних атаках на Україну.

Україна атакувала щонайменше п'ять стратегічних аеродромів у глибині Росії, повністю знищивши щонайменше сім далеких бомбардувальників і пошкодивши щонайменше два далеких бомбардувальники, додав він.

"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар був завданий по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності", – сказав Ківісельг.

При цьому, за його словами, відновлення літаків вимагатиме від Росії значних додаткових ресурсів.

"Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів щодо захисту військ", – додав глава естонської розвідки.

За словами Ківісельга, особливо важливо, що Україна провела серію одночасних спецоперацій у найвіддаленіших регіонах Росії, що стало потужним сигналом путінському режиму про потенціал, який може бути використаний для примусу Росії до реальних мирних переговорів.

У такій ситуації будь-які відповідні дії Росії виглядають слабкими і непереконливими, лише підкреслюючи її нездатність ефективно реагувати, сказав він.

У цьому контексті він нагадав, що Росія завдала удару у відповідь, використавши для атаки 407 ударних безпілотників і 44 ракети. За його словами, наразі Росія на більше не здатна.

Нагадаємо, за даними ЗМІ США, американський президент Дональд Трамп нібито в захваті від української операції "Павутина", але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь.

У НАТО вважають дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.