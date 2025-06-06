Разведка Эстонии: Украина атаковала самолеты Ту-95, которые готовились к ракетным ударам

Российские бомбардировщики Ту-95, которые были атакованы в ходе операции "Паутина", были готовы к нанесению ракетных ударов по Украине, заявили в эстонской разведке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, которого цитирует ERR.

Кивисельг отметил, что все поврежденные самолеты активно применялись в ракетных атаках на Украину.

Украина атаковала по меньшей мере пять стратегических аэродромов в глубине России, полностью уничтожив по меньшей мере семь дальних бомбардировщиков и повредив по меньшей мере два дальних бомбардировщика, добавил он.

"Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее наивысшей боевой готовности", – сказал Кивисельг.

При этом, по его словам, восстановление самолетов потребует от России значительных дополнительных ресурсов.

"Прежде всего, это означает усиление внутренних мер безопасности и мер по защите войск", – добавил глава эстонской разведки.

По словам Кивисельга, особенно важно, что Украина провела серию одновременных спецопераций в самых отдаленных регионах России, что стало мощным сигналом путинскому режиму о потенциале, который может быть использован для принуждения России к реальным мирным переговорам.

В такой ситуации любые ответные действия России выглядят слабыми и неубедительными, лишь подчеркивая ее неспособность эффективно реагировать, сказал он.

В этом контексте он напомнил, что Россия нанесла ответный удар, использовав для атаки 407 ударных беспилотников и 44 ракеты. По его словам, сейчас Россия на большее не способна.

Напомним, по данным СМИ США, американский президент Дональд Трамп якобы в восторге от украинской операции "Паутина", но обеспокоен тем, что Россия может сделать в ответ.

В НАТО считают очень успешной спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц российской авиации.