Мерц каже, що отримав від Трампа чітке "ні" щодо намірів США вийти з НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п’ятницю заявив, що повністю впевнений у зобов’язаннях Сполучених Штатів Америки перед НАТО за президентства Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Мерца наводить видання Politico.

Мерц виступив із такою заявою наступного дня після свого візиту до Вашингтона, де відбулася його зустріч із Трампом у Білому домі.

"У мене немає жодних сумнівів, що американський уряд відданий НАТО", – сказав Мерц під час сесії запитань і відповідей на заході Асоціації сімейних підприємців у Берліні.

Розповідаючи про приватну розмову з президентом США, Мерц зазначив: "Питання було таким: чи має він (Трамп) намір залишити НАТО – я переказую приблизно – і відповідь була абсолютно чіткою: "Ні". Жодних подальших коментарів не було, навіть під час обіду згодом".

Канцлер наголосив на важливості цієї розмови за зачиненими дверима.

"Звісно, ми детально обговорили три великі теми, які зараз нас найбільше турбують: війну в Україні, торговельну політику та майбутнє НАТО", – сказав він, додавши, що Європа тепер повинна робити більше для виконання своїх зобов’язань.

Також за підсумками зустрічі з Трампом Мерц заявив про спільний обов'язок Німеччини та США щодо сильнішого тиску на Росію.

Загалом Мерц позитивно оцінив свій перший візит до президента США Дональда Трампа.