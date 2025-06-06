Мерц говорит, что получил от Трампа четкое "нет" относительно намерений США выйти из НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что полностью уверен в обязательствах Соединенных Штатов Америки перед НАТО при президентстве Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Мерца приводит издание Politico.

Мерц выступил с таким заявлением на следующий день после своего визита в Вашингтон, где состоялась его встреча с Трампом в Белом доме.

"У меня нет никаких сомнений, что американское правительство предано НАТО", – сказал Мерц во время сессии вопросов и ответов на мероприятии Ассоциации семейных предпринимателей в Берлине.

Рассказывая о частном разговоре с президентом США, Мерц отметил: "Вопрос был таким: намерен ли он(Трамп) покинуть НАТО – я пересказываю примерно – и ответ был абсолютно четким: "Нет". Никаких дальнейших комментариев не было, даже во время обеда впоследствии".

Канцлер подчеркнул важность этого разговора за закрытыми дверями.

"Конечно, мы подробно обсудили три большие темы, которые сейчас нас больше всего беспокоят: войну в Украине, торговую политику и будущее НАТО", – сказал он, добавив, что Европа теперь должна делать больше для выполнения своих обязательств.

Также по итогам встречи с Трампом Мерц заявил об общей обязанности Германии и США по более сильному давлению на Россию.

В целом Мерц положительно оценил свой первый визит к президенту США Дональду Трампу.