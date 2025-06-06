Мерц: деякі законодавці у США не усвідомлюють масштабів переозброєння Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що деякі американські законодавці не розуміють масштабів кампанії переозброєння Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на заході Асоціації сімейних підприємців у Берліні, його слова наводить агентство Reuters.

Мерц виступив із заявою на наступний день після переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Я зустрівся з деякими сенаторами на Капітолійському пагорбі і попросив їх звернути увагу на переозброєння, яке проводить Росія", – сказав Мерц.

"Вони явно не мають уявлення про те, що там зараз відбувається", – сказав він, не назвавши імен сенаторів, з якими спілкувався.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія перевела оборонні заводи на цілодобовий режим роботи і домовилась про постачання зброї з Північною Кореєю та Іраном.

Це змусило європейських посадовців попередити, що Москва незабаром може опинитися в змозі атакувати територію НАТО. Росія заперечує будь-які такі наміри.

Мерц є останнім європейським лідером, який відвідав Трампа з надією переконати його в необхідності підтримати Україну і продовжувати допомагати зміцнювати безпеку Європи через НАТО.

Мерц заявив, що його заспокоїли слова Трампа, особливо "рішуче ні" президента США на питання про те, чи планують Сполучені Штати вийти з НАТО.

Мерц підтримав вимогу Трампа до членів НАТО взяти на себе зобов'язання в майбутньому збільшити видатки на оборону більш ніж удвічі, до 5% ВВП. Трамп привітав цю обіцянку в четвер і сказав Мерцу, що американські війська залишаться в Німеччині.

"Подобається нам це чи ні, – заявив Мерц у п'ятницю, – ми ще довго будемо залежати від Сполучених Штатів".

Також за підсумками зустрічі з Трампом Мерц заявив про спільний обов'язок Німеччини та США щодо сильнішого тиску на Росію.

Загалом Мерц позитивно оцінив свій перший візит до президента США Дональда Трампа.