Мерц: некоторые законодатели в США не осознают масштабов перевооружения России

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что некоторые американские законодатели не понимают масштабов кампании перевооружения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на мероприятии Ассоциации семейных предпринимателей в Берлине, его слова приводит агентство Reuters.

Мерц выступил с заявлением на следующий день после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Я встретился с некоторыми сенаторами на Капитолийском холме и попросил их обратить внимание на перевооружение, которое проводит Россия", – сказал Мерц.

"Они явно не имеют представления о том, что там сейчас происходит", – сказал он, не назвав имен сенаторов, с которыми общался.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия перевела оборонные заводы на круглосуточный режим работы и договорилась о поставках оружия с Северной Кореей и Ираном.

Это заставило европейских чиновников предупредить, что Москва вскоре может оказаться в состоянии атаковать территорию НАТО. Россия отрицает любые такие намерения.

Мерц является последним европейским лидером, который посетил Трампа с надеждой убедить его в необходимости поддержать Украину и продолжать помогать укреплять безопасность Европы через НАТО.

Мерц заявил, что его успокоили слова Трампа, особенно "решительное нет" президента США на вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты выйти из НАТО.

Мерц поддержал требование Трампа к членам НАТО взять на себя обязательства в будущем увеличить расходы на оборону более чем вдвое, до 5% ВВП. Трамп приветствовал это обещание в четверг и сказал Мерцу, что американские войска останутся в Германии.

"Нравится нам это или нет, – заявил Мерц в пятницу, – мы еще долго будем зависеть от Соединенных Штатов".

Также по итогам встречи с Трампом Мерц заявил об общей обязанности Германии и США более сильно давить на Россию.

В целом Мерц положительно оценил свой первый визит к президенту США Дональду Трампу.