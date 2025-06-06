В Угорщині заборонили вивішувати ЛГБТ-прапори на держустановах, чого і до цього не робили

Угорський уряд ухвалив постанову, якою офіційно заборонив вивішувати веселкові прапори спільноти ЛГБТ+ на державних установах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Пізно ввечері в четвер у віснику уряду Угорщини зʼявилась постанова про заборону вивішувати на будівлях державних установ "символи, що вказують на різні сексуальні та гендерні орієнтації або політичні рухи, що їх представляють, або прагнуть їх популяризувати".

Постанова, підписана Віктором Орбаном, обґрунтовує це рішення необхідністю захистом та піклуванням про дітей, а також припиненням ЛГБТ+ "пропаганди, спрямованої на дітей".

Реагуючи на постанову, опозиційний мер Будапешта Гергей Корачонь опублікував на Facebook фотографію веселкового прапора на будівлі міськради угорської столиці.

Як зауважує Telex, державні установи Угорщини і так не вивішували прапори ЛГБТ+ за Орбана, який послідовно обмежував права спільноти під приводом боротьби проти "гей-пропаганди серед дітей".

У липні 2021 року в Угорщині ухвалили закон, який обмежує доступ дітей до ЛГБТ+ контенту у телевізійних програмах, рекламі, книгах, уроках статевого виховання тощо.

Єврокомісія розпочала процедуру притягнення Угорщини до відповідальності через закон, який порушує права людини, і у грудні 2022 року передала справу до суду, отримавши підтримку 15 держав-членів та Європейського парламенту.

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