В Венгрии запретили вывешивать ЛГБТ-флаги на госучреждениях, чего и раньше не делали

Венгерское правительство приняло постановление, которым официально запретило вывешивать радужные флаги ЛГБТ+ сообщества на государственных учреждениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Поздно вечером в четверг в вестнике правительства Венгрии появилось постановление о запрете вывешивать на зданиях государственных учреждений "символы, указывающие на различные сексуальные и гендерные ориентации или политические движения, которые они представляют или стремятся популяризировать".

Постановление, подписанное Виктором Орбаном, обосновывает это решение необходимостью защиты и заботы о детях, а также прекращением ЛГБТ+ "пропаганды, направленной на детей".

Реагируя на постановление, оппозиционный мэр Будапешта Гергей Корачонь опубликовал на Facebook фотографию радужного флага на здании горсовета венгерской столицы.

Как отмечает Telex, государственные учреждения Венгрии и так не вывешивали флаги ЛГБТ+ при Орбане, который последовательно ограничивал права сообщества под предлогом борьбы против "гей-пропаганды среди детей".

В июле 2021 года в Венгрии приняли закон, который ограничивает доступ детей к ЛГБТ+ контенту в телевизионных программах, рекламе, книгах, уроках полового воспитания и т.д.

Еврокомиссия начала процедуру привлечения Венгрии к ответственности за закон, нарушающий права человека, и в декабре 2022 года передала дело в суд, получив поддержку 15 государств-членов и Европейского парламента.

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