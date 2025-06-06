У Сербії затримали підозрюваних у нападі на студента, наближеного до влади

Сербські правоохоронці затримали 18 підозрюваних у нападі на Мілоша Павловича – лідера проурядової студентської групи, яка підтримує владу Александара Вучича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Павловича, чия група "Студенти, які хочуть вчитися" була сформована на противагу студентам, які з листопада 2024 року протестують проти влади Вучича, закидали пляшками з водою в середу в студентському містечку у Белграді.

Група Павловича підтримує керівну Сербську прогресивну партію і президента Александара Вучича. Вона стверджує, що антиурядові демонстрації повинні припинитися, а студенти – повернутися до навчання.

У четвер Вучич опублікував відео, на якому він разом з Павловичем у президентському кабінеті звинувачує нападників на студента у "лінчуванні" та обіцяє притягти їх до відповідальності.

З-поміж 18 затриманих за напад на Павловича троє були взяті під варту в п'ятницю за наказом прокуратури Белграда.

Студенти у Сербії, нагадаємо, блокують роботу державних факультетів вже більше шести місяців, вимагаючи, перш за все, кримінальної та політичної відповідальності за загибель 16 людей на залізничному вокзалі в Новому Саді.

На початку травня студенти, які беруть участь у блокаді, додали до своїх вимог заклик до влади призначити дострокові парламентські вибори. Однак представники уряду відхиляють цю вимогу.

Раніше Вучич заявив, що напише книгу про боротьбу з "кольоровими революціями".

Читайте також: Гармата на захисті Вучича: як президент Сербії втратив довіру громадян і що буде далі.