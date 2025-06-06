В Сербии задержали подозреваемых в нападении на студента, приближенного к власти
Сербские правоохранители задержали 18 подозреваемых в нападении на Милоша Павловича – лидера проправительственной студенческой группы, которая поддерживает власть Александара Вучича.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.
Павловича, чья группа "Студенты, которые хотят учиться" была сформирована в противовес студентам, которые с ноября 2024 года протестуют против власти Вучича, забросали бутылками с водой в среду в студенческом городке в Белграде.
Группа Павловича поддерживает правящую Сербскую прогрессивную партию и президента Александара Вучича. Она утверждает, что антиправительственные демонстрации должны прекратиться, а студенты – вернуться к учебе.
В четверг Вучич опубликовал видео, на котором он вместе с Павловичем в президентском кабинете обвиняет нападавших на студента в "линчевании" и обещает привлечь их к ответственности.
Из 18 задержанных за нападение на Павловича трое были взяты под стражу в пятницу по приказу прокуратуры Белграда.
Студенты в Сербии блокируют работу государственных факультетов уже более шести месяцев, требуя, прежде всего, уголовной и политической ответственности за гибель 16 человек на железнодорожном вокзале в Новом Саде.
В начале мая студенты, участвующие в блокаде, добавили к своим требованиям призыв к властям назначить досрочные парламентские выборы. Однако представители правительства отклоняют это требование.
Ранее Вучич заявил, что напишет книгу о борьбе с "цветными революциями".
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