В Сербии задержали подозреваемых в нападении на студента, приближенного к власти

Сербские правоохранители задержали 18 подозреваемых в нападении на Милоша Павловича – лидера проправительственной студенческой группы, которая поддерживает власть Александара Вучича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Павловича, чья группа "Студенты, которые хотят учиться" была сформирована в противовес студентам, которые с ноября 2024 года протестуют против власти Вучича, забросали бутылками с водой в среду в студенческом городке в Белграде.

Группа Павловича поддерживает правящую Сербскую прогрессивную партию и президента Александара Вучича. Она утверждает, что антиправительственные демонстрации должны прекратиться, а студенты – вернуться к учебе.

В четверг Вучич опубликовал видео, на котором он вместе с Павловичем в президентском кабинете обвиняет нападавших на студента в "линчевании" и обещает привлечь их к ответственности.

Из 18 задержанных за нападение на Павловича трое были взяты под стражу в пятницу по приказу прокуратуры Белграда.

Студенты в Сербии блокируют работу государственных факультетов уже более шести месяцев, требуя, прежде всего, уголовной и политической ответственности за гибель 16 человек на железнодорожном вокзале в Новом Саде.

В начале мая студенты, участвующие в блокаде, добавили к своим требованиям призыв к властям назначить досрочные парламентские выборы. Однако представители правительства отклоняют это требование.

Ранее Вучич заявил, что напишет книгу о борьбе с "цветными революциями".

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