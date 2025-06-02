Вучич знову поскаржився на "спробу держперевороту" в Сербії

Президент Сербії Александар Вучич знову заявив, що країна раніше зіткнулася з "добре організованою спробою державного перевороту", в якій були задіяні "всі державні інститути".

Його слова цитує балканська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

За словами Вучича, так звана спроба держперевороту охопила різні установи – "від початкових і середніх шкіл, через університети і через спроби у галузі охорони здоров'я, до всіх електростанцій, від яких залежить життя в Сербії"

"Жахливі дані стануть відомі тільки тоді, коли ви побачите, хто там "розхитував" і хто з ким домовлявся", – попередив він, додавши, що протести відбувались за рахунок зовнішнього фінансування та підтримки.

Сербський президент також заявив, що студенти, які брали участь у антиурядових протестах, зробили "надзвичайно великі помилки".

Студенти у Сербіх блокують роботу державних факультетів вже більше шести місяців, вимагаючи, перш за все, кримінальної та політичної відповідальності за загибель 16 людей на залізничному вокзалі в Новому Саді.

На початку травня студенти, які беруть участь у блокаді, додали до своїх вимог заклик до влади призначити дострокові парламентські вибори. Однак представники уряду відхиляють цю вимогу.

Раніше Вучич заявив, що напише книгу про боротьбу з "кольоровими революціями".

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