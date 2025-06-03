Трамп привітав Польщу з перемогою Навроцького: "Ви обрали переможця!"

Американський президент Дональд Трамп привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп опублікував заголовок матеріалу телеканалу NewsMax, де вказувалося, що "Союзник Трампа переміг у Польщі, шокуючи всю Європу".

Трамп привітав Польщу з обранням нового президента.

"Вітаємо Польщу, ви обрали ПЕРЕМОЖЦЯ!" – написав американський лідер.

США є для Польщі ключовим партнером у сфері оборони, і польська влада зазвичай орієнтується на Вашингтон у безпекових питаннях.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Варшава домовилась про низку закупівель оборонного обладнання у США та першою проголосила курс на 5% ВВП на оборонні витрати.

Варто зазначити, що Трамп особисто підтримав Навроцького, прийнявши його у Білому домі 1 травня та побажавши успіху.

А між першим та другим турами до Польщі прибула міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, яка напряму агітувала за Навроцького.

Після перемоги Навроцького Державний департамент США висловив сподівання на тісну співпрацю із новим лідером країни. Тоді ж у США наголосили – Польща є "зразковим союзником і ключовим учасником зміцнення НАТО та захисту його суверенної цілісності перед викликами сьогодення і майбутнього".

Радимо ознайомитися з матеріалом: Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.