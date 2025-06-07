Балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО

Комітети у закордонних справах парламентів Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою щодо повної підтримки України у війні з Росією, а також її членства у Європейському Союзі та НАТО.

Їхню заяву у Facebook опублікував голова комітету закордонних справ литовського парламенту Жигімантас Павільоніс, передає "Європейська правда".

Засідання комітетів відбулося у п’ятницю, 6 червня, в місті Бірштонас, Литва. У підсумковому документі сторони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосили – перемога України над Росією та її вступ до НАТО є ключовими умовами справедливого й тривалого миру в Європі.

Також вони звернули увагу на те, що членство України в НАТО забезпечить міцну основу для євроатлантичної безпеки та зазначили, що повномасштабна війна Росії є грубим порушенням міжнародного права, Статуту ООН та базових норм прав людини.

Відтак у заяві країни перелічили п’ять ключових зобов’язань:

Підтримувати Україну до її повної перемоги – зокрема, звільнення усіх тимчасово окупованих територій, покарання воєнних злочинців та реалізація принципів міжнародного правосуддя. Сприяти вступу України до ЄС, з метою завершення переговорів до 2030 року та набуття повноправного членства. Підтримувати євроатлантичний курс України, з урахуванням рішень самітів НАТО у Бухаресті (2008), Вільнюсі (2023) та Вашингтоні (2024), а також закликати до ухвалення конкретних рішень на саміті НАТО 2025 року в Гаазі. Розвивати оборонну співпрацю з Україною, зокрема сприяти її приєднанню до Об’єднаних експедиційних сил (JEF) як кроку до глибшої інтеграції в сфері безпеки. Посилювати дипломатичний тиск на Росію – ізоляція в міжнародних організаціях, розширення санкцій та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Комітети трьох країн також закликали інші парламенти, міжнародні інституції та уряди підтримати цю заяву та вжити відповідних кроків на шляху до перемоги України, її відбудови та повноцінної інтеграції у євроатлантичну спільноту.

Зазначимо, наприкінці червня у Гаазі пройде саміт НАТО. Як писала "ЄвроПравда", лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП – частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

Як очікується, нову ціль витрат буде розділено: 3,5% ВВП – на безпосередньо військові потреби, ще 1,5% – на ширші безпекові проєкти, зокрема інфраструктуру.

Деякі країни НАТО, як-от Канада та Люксембург, можуть використати допомогу Україні як частину виконання нових зобов'язань щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Радимо також ознайомитися із інтерв'ю "ЄвроПравди" з Павільонісом: "Не бійтеся жорсткості Зеленського на саміті НАТО. У США поважають тих, хто встає після удару"