ЗМІ: команда Маска провела інтернет Starlink у Білий дім без узгодження з його фахівцями

Команда Ілона Маска в Департаменті ефективності державного апарату (DOGE) проігнорувала експертів з комунікацій Білого дому, стурбованих потенційними порушеннями безпеки, коли співробітники DOGE встановили інтернет-сервіс Starlink Маска в комплексі в цьому році.

Про це розповіли The Washington Post три людини, знайомі з цим питанням, передає "Європейська правда".

Люди, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання, сказали, що ті, хто керує системами зв'язку Білого дому, не були проінформовані заздалегідь, коли представники DOGE в лютому піднялися на дах сусідньої будівлі Адміністрації президента Ейзенхауера, щоб встановити термінал, який з'єднує користувачів комплексу з супутниками Starlink, що належать приватній ракетній компанії Маска SpaceX.

За словами співрозмовників, ті, хто керує системами, не могли контролювати такі з'єднання, щоб запобігти витоку конфіденційної інформації з комплексу або проникненню хакерів.

Не вдалося перевірити, чи залишився термінал на даху встановленим і чи зміниться щось тепер, коли Маск відійшов від уряду. У лютому на телефонах Білого дому з'явилася мережа WiFi "Starlink Guest", яка, за словами людей, просила користувачів ввести лише пароль, а не ім'я користувача або другу форму автентифікації. Ця мережа WiFi все ще з'являлася на телефонах відвідувачів Білого дому на цьому тижні.

Білий дім переадресував питання до Секретної служби США, яка заявила, що не може обговорювати конкретні технологічні системи з міркувань безпеки.

"Ми знали про наміри DOGE покращити доступ до Інтернету в кампусі і не вважаємо це питання інцидентом або порушенням безпеки", – заявив речник Секретної служби Ентоні Гугліельмі.

Традиційно в Білому домі особисті телефони в гостьових мережах WiFi потребують імен і паролів, які відстежуються і закінчуються через тиждень. Взаємодія співробітників із зовнішнім світом "дуже ретельно відстежується", причому ідентифікатори пристроїв і час всіх передач записуються, сказав один з тих, хто залишив уряд після встановлення Starlink.

"Starlink нічого не вимагає. Він дозволяє передавати дані без будь-якого запису або відстеження", – сказав співрозмовник.

Деякі колишні посадовці Білого дому звернулися до демократів у Комітеті з нагляду Палати представників зі своїми побоюваннями, але члени Комітету не отримали відповідей на свої запитання про Starlink, сказав представник цих демократів.

"Сміливі викривачі поділилися з Комітетом важливою і життєво важливою інформацією, і ми проводимо численні розслідування щодо використання адміністрацією Трампа Starlink у Білому домі та в уряді", – написав Стівен Ф. Лінч (Массачусетс), виконуючий обов'язки головного демократа в комітеті, в електронному листі The Post. "Це може підірвати нашу національну безпеку, оскільки конфіденційні дані та інформація стануть доступними хакерам, нашим супротивникам або тим, хто бажає завдати шкоди американцям", – додав він.

Встановлення Starlink на даху, про яке спочатку повідомила газета New York Times, викликало протистояння між співробітниками DOGE і Секретною службою. Про протидію з боку співробітників Білого дому раніше не повідомлялося.

Супутниковий зв'язок Starlink важче зламати, ніж звичайні телекомунікаційні мережі США, в які Китай глибоко проник під час кампанії, викритої минулого року. Але наскрізні зашифровані телефонні комунікації, такі як ті, що передаються через додаток Signal, не можуть бути прочитані хакерами, якщо тільки самі пристрої не зламані – або якщо вони не підкріплені іншим програмним забезпеченням, яке було зламане, як це було нещодавно у випадку з TeleMessage.

За словами людей, будь-яка додаткова безпека від супутникового зв'язку не вирішує проблему неможливості моніторингу даних з обмеженим доступом, що виходять за межі приміщення.

Як відомо, попередній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.

А міністр оборони США Піт Гегсет використовував додаток Signal набагато ширше для ведення офіційних справ Пентагону, ніж це було відомо раніше.