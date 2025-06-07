СМИ: команда Маска провела интернет Starlink в Белый дом без согласования с его специалистами

Команда Илона Маска в Департаменте эффективности государственного аппарата (DOGE) проигнорировала экспертов по коммуникациям Белого дома, обеспокоенных потенциальными нарушениями безопасности, когда сотрудники DOGE установили интернет-сервис Starlink Маска в комплексе в этом году.

Об этом рассказали The Washington Post три человека, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Люди, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные вопросы, сказали, что те, кто руководит системами связи Белого дома, не были проинформированы заранее, когда представители DOGE в феврале поднялись на крышу соседнего здания Администрации президента Эйзенхауэра, чтобы установить терминал, который соединяет пользователей комплекса со спутниками Starlink, принадлежащих частной ракетной компании Маска SpaceX.

По словам собеседников, те, кто управляет системами, не могли контролировать такие соединения, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации из комплекса или проникновение хакеров.

Не удалось проверить, остался ли терминал на крыше установленным и изменится ли что-то теперь, когда Маск отошел от правительства. В феврале на телефонах Белого дома появилась сеть WiFi "Starlink Guest", которая, по словам людей, просила пользователей ввести только пароль, а не имя пользователя или другую форму аутентификации. Эта сеть WiFi все еще появлялась на телефонах посетителей Белого дома на этой неделе.

Белый дом переадресовал вопрос в Секретную службу США, которая заявила, что не может обсуждать конкретные технологические системы по соображениям безопасности.

"Мы знали о намерениях DOGE улучшить доступ к Интернету в кампусе и не считаем этот вопрос инцидентом или нарушением безопасности", – заявил представитель Секретной службы Энтони Гуглиэльми.

Традиционно в Белом доме личные телефоны в гостевых сетях WiFi требуют имен и паролей, которые отслеживаются и заканчиваются через неделю. Взаимодействие сотрудников с внешним миром "очень тщательно отслеживается", причем идентификаторы устройств и время всех передач записываются, сказал один из тех, кто покинул правительство после установки Starlink.

"Starlink ничего не требует. Он позволяет передавать данные без какой-либо записи или отслеживания", – сказал собеседник.

Некоторые бывшие чиновники Белого дома обратились к демократам в Комитете по надзору Палаты представителей со своими опасениями, но члены Комитета не получили ответов на свои вопросы о Starlink, сказал представитель этих демократов.

"Смелые разоблачители поделились с Комитетом важной и жизненно важной информацией, и мы проводим многочисленные расследования по использованию администрацией Трампа Starlink в Белом доме и в правительстве", – написал Стивен Ф. Линч (Массачусетс), исполняющий обязанности главного демократа в комитете, в электронном письме The Post. "Это может подорвать нашу национальную безопасность, поскольку конфиденциальные данные и информация станут доступными хакерам, нашим противникам или тем, кто желает нанести вред американцам", – добавил он.

Установка Starlink на крыше, о которой изначально сообщила газета New York Times, вызвала противостояние между сотрудниками DOGE и Секретной службой. О противодействии со стороны сотрудников Белого дома ранее не сообщалось.

Спутниковую связь Starlink труднее взломать, чем обычные телекоммуникационные сети США, в которые Китай глубоко проник во время кампании, разоблаченной в прошлом году. Но сквозные зашифрованные телефонные коммуникации, такие как те, что передаются через приложение Signal, не могут быть прочитаны хакерами, если только сами устройства не взломаны – или если они не подкреплены другим программным обеспечением, которое было взломано, как это было недавно в случае с TeleMessage.

По словам людей, любая дополнительная безопасность от спутниковой связи не решает проблему невозможности мониторинга данных с ограниченным доступом, выходящих за пределы помещения.

Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

А министр обороны США Пит Хегсет использовал приложение Signal гораздо шире для ведения официальных дел Пентагона, чем это было известно ранее.