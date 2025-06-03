Мерц каже, що рішення суду не зупинить його боротьбу з міграцією

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у вівторок, що нещодавнє рішення суду, яке визнало незаконним видворення трьох сомалійських шукачів притулку на кордоні, може обмежити дії уряду у сфері боротьби з нелегальною міграцією, однак не зупинить їх повністю.

Заяву Мерца під час виступу на конгресі місцевої влади у вівторок наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Рішення суду стало ударом для Мерца, який переміг на виборах у лютому з обіцянками жорсткішого контролю над міграцією. Однак, відзначив канцлер, його уряд має намір продовжувати провадити свою жорстку міграційну політику.

"Це рішення, можливо, ще більше звузило поле для маневру. Але воно все ще існує. Ми знаємо, що маємо право відмовляти людям", – заявив Фрідріх Мерц.

"Ми діятимемо в межах європейського права, але також – для захисту громадського порядку та безпеки в країні, а також для розвантаження міст і громад", – додав канцлер.

Адміністративний суд Берліна в понеділок визнав незаконним вислання трьох сомалійців, які прибули на вокзал у східній частині Німеччини та були депортовані до Польщі. Суд постановив, що згідно з так званими "дублінськими правилами" ЄС Німеччина мала розглянути їхні заяви на надання притулку.

Міграція залишається однією з головних проблем для німецьких виборців. Незадоволення новою хвилею прибулих сприяло зростанню підтримки ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце на лютневих виборах.

Рішення берлінського суду стало першим щодо нових правил, запроваджених міністром внутрішніх справ Александром Добріндтом. Політик від ХСС наказав посилити прикордонний контроль лише через кілька годин після вступу на посаду на початку травня. Водночас він постановив, що шукачам притулку також може бути відмовлено на кордоні.