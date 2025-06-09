ЗМІ: в Україні може виготовляти дрони французький автогігант Renault

Французький автомобільний гігант Renault може створити в Україні підприємство з виробництва безпілотників.

Про це заявила суспільна радіостанція France Info з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Нещодавно міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив, що "великий французький автовиробник" буде виробляти дрони в Україні, не уточнивши, про яку компанію йдеться.

За даними французької радіостанції, мова може йти про концерн Renault.

Зазначається, що автовиробник може співпрацювати з французьким малим і середнім бізнесом, що спеціалізується на обороні, а виробничі лінії будуть розташовані в декількох десятках або сотнях кілометрів від лінії фронту.

Водночас в автокомпанії повідомили радіостанції, що з ними дійсно зв'язався французький уряд, але зауважили, що "на цьому етапі жодного рішення ще не ухвалено".

Зазначимо, 5 червня міністри оборони України та Франції під час зустрічі у Брюсселі обговорили можливості спільного виробництва зброї для потреб українських Сил оборони.

А на 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася у штаб-квартирі НАТО, Україна та держави-партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.