ЗМІ: в Україні може виготовляти дрони французький автогігант Renault
Французький автомобільний гігант Renault може створити в Україні підприємство з виробництва безпілотників.
Про це заявила суспільна радіостанція France Info з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
Нещодавно міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив, що "великий французький автовиробник" буде виробляти дрони в Україні, не уточнивши, про яку компанію йдеться.
За даними французької радіостанції, мова може йти про концерн Renault.
Зазначається, що автовиробник може співпрацювати з французьким малим і середнім бізнесом, що спеціалізується на обороні, а виробничі лінії будуть розташовані в декількох десятках або сотнях кілометрів від лінії фронту.
Водночас в автокомпанії повідомили радіостанції, що з ними дійсно зв'язався французький уряд, але зауважили, що "на цьому етапі жодного рішення ще не ухвалено".
Зазначимо, 5 червня міністри оборони України та Франції під час зустрічі у Брюсселі обговорили можливості спільного виробництва зброї для потреб українських Сил оборони.
А на 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася у штаб-квартирі НАТО, Україна та держави-партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.