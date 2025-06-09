СМИ: в Украине может производить дроны французский автогигант Renault

Французский автомобильный гигант Renault может создать в Украине предприятие по производству беспилотников.

Об этом заявила общественная радиостанция France Info со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Недавно министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что "крупный французский автопроизводитель" будет производить дроны в Украине, не уточнив, о какой компании идет речь.

По данным французской радиостанции, речь может идти о концерне Renault.

Отмечается, что автопроизводитель может сотрудничать с французским малым и средним бизнесом, специализирующимся на обороне, а производственные линии будут расположены в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта.

В то же время в автокомпании сообщили радиостанции, что с ними действительно связалось французское правительство, но отметили, что "на данном этапе никакого решения еще не принято".

Отметим, 5 июня министры обороны Украины и Франции во время встречи в Брюсселе обсудили возможности совместного производства оружия для нужд украинских Сил обороны.

А на 28-й встрече в формате "Рамштайн", которая состоялась в штаб-квартире НАТО, Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.