Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що країні потрібно близько 120 млн євро для посилення безпеки на кордоні з Росією.

Його слова цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Глава МВС Литви заявив, що загальна сума, яка потрібна його країні для посилення безпеки на кордоні з Росією, перевищує 120 млн євро.

"Ми невдовзі обговоримо можливі джерела фінансування в рамках процесу планування бюджету. Ми також шукаємо джерела європейського фінансування і вже маємо попередні напрацювання. Отримати ці кошти, ймовірно, вдасться найближчим часом", – сказав Кондратович.

За словами литовського міністра, кошти планують спрямувати насамперед на спорудження "фізичного бар’єра", модернізацію систем спостереження та закупівлю системи протидії дронам для цієї ділянки кордону.

Також він зазначив, що кошти Європейського Союзу можуть бути використані для фінансування нового причалу в порту Клайпеди.

Литва має 255 км сухопутного кордону з Росією, з яких 18 км проходять по Куршській затоці, а 22 км – по Балтійському морю.

У квітні Міністерстві оборони Литви анонсували модернізацію і укріплення другого маршруту через Сувальський коридор – важливу ділянку на кордоні з Польщею, що вважається потенційним місцем агресії проти ЄС і НАТО.

Тоді ж стало відомо, що Литва планує оновити системи спостереження на чотирьох прикордонних пунктах із Росією та витратити на це 16 млн євро.

Побоювання щодо безпеки коридору з боку Литви та Польщі лунали задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Приміром, країни ще у 2019 році домовились посилити захист цієї ділянки кордону.