Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что стране нужно около 120 млн евро для усиления безопасности на границе с Россией.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Глава МВД Литвы заявил, что общая сумма, которая нужна его стране для усиления безопасности на границе с Россией, превышает 120 млн евро.

"Мы вскоре обсудим возможные источники финансирования в рамках процесса планирования бюджета. Мы также ищем источники европейского финансирования и уже имеем предварительные наработки. Получить эти средства, вероятно, удастся в ближайшее время", – сказал Кондратович.

По словам литовского министра, средства планируют направить прежде всего на сооружение "физического барьера", модернизацию систем наблюдения и закупку системы противодействия дронам для этого участка границы.

Также он отметил, что средства Европейского Союза могут быть использованы для финансирования нового причала в порту Клайпеды.

Литва имеет 255 км сухопутной границы с Россией, из которых 18 км проходят по Куршскому заливу, а 22 км – по Балтийскому морю.

В апреле Министерстве обороны Литвы анонсировали модернизацию и укрепление второго маршрута через Сувалкский коридор – важный участок на границе с Польшей, который считается потенциальным местом агрессии против ЕС и НАТО.

Тогда же стало известно, что Литва планирует обновить системы наблюдения на четырех пограничных пунктах с Россией и потратить на это 16 млн евро.

Опасения относительно безопасности коридора со стороны Литвы и Польши звучали задолго до полномасштабного вторжения России в Украину. К примеру, страны еще в 2019 году договорились усилить защиту этого участка границы.