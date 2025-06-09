В Киев прибыл глава МИД Литвы: будет говорить о ситуации на фронте и давлении на РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в понедельник, 9 июня, прибыл с рабочим визитом в Киев, где у него запланирован ряд встреч.

Об этом сообщили в пресс-службе литовского МИД, сообщает "Европейская правда".

В ходе визита Будрис встретится со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным и секретарем СНБО Александром Литвиненко.

Также у литовского министра запланированы встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

МИД Литвы

"Министр обсудит ситуацию на фронте, международные усилия с целью заставить Россию прекратить огонь и объявить перемирие как основное условие для начала переговоров о мире", – говорится в сообщении.

Также Будрис планирует обсудить вопросы гарантий безопасности Украины, приоритеты военной, дипломатической, финансовой и гуманитарной помощи, прогресс Украины в процессе интеграции в ЕС и меры по сдерживанию и противодействию России.

Это уже третий визит Будриса в Украину после того, как он занял пост министра иностранных дел Литвы. Последний раз глава литовской дипломатии посещал Украину 1 апреля 2025 года.

Напомним, в мае Будрис призвал ЕС начать работу над новым пакетом санкций против РФ, которые будут действительно эффективными.

Он также говорил, что РФ не имеет права навязывать свои условия относительно будущего Украины.