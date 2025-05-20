Глава МЗС Литви закликав ЄС вдарити агресора санкціями туди, де справді боляче
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав ЄС вже зараз розпочати роботу над новим пакетом санкцій проти РФ, які будуть справді дієвими.
Про це він заявив після засідання Ради ЄС у справах оборони та у закордонних справах у Брюсселі, передає "Європейська правда".
Міністр заявив, що обман, дезорганізація, відволікання уваги та затягування часу є стратегією російського ватажка Владіміра Путіна, щоб уникнути санкцій та відповідальності.
За його словами, Європа має нарешті розірвати це зачароване коло і дієвим інструментом для цього є запровадження нових санкцій.
Будріс зазначив, що 17-й пакет санкцій, ухвалений 20 травня, є вчорашнім днем.
"18-й пакет санкцій повинен вдарити по агресору там, де йому дійсно боляче – в енергетику, СПГ, нафту, ядерне паливо, нашою ціллю мають стати фінансові установи, які тривалий час лишалися недоторканними", – заявив литовський міністр, наголосивши, що робота над новим пакетом має розпочатися негайно.
"Ми повинні рухатися з цим вперед, інакше наші слова розійдуться з реальністю і хто повірить нам, якщо ми пошлемо подібний сигнал знову?" – сказав він.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалися після ухвалення 17-го санкційного пакета проти Росії щодо наступного санкційного удару по РФ.
Як писала "ЄвроПравда", 18-й пакет санкцій проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.