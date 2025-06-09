Вбивство українок у Бельгії: підозрюваного помістили до спецзакладу для неповнолітніх

Підозрюваний у вбивстві 46-річної матері і 6-річної сестри у Бельгії наразі перебуває в одному з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх.

Про це "Європейській правді" повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Як зазначили у відомстві, посольство України в Бельгії продовжує тримати резонансну справу на особливому контролі.

"За рішенням судді ювенальної юстиції, підозрюваного направили до одного з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх. Його забезпечено державним адвокатом", – поінформували в українському МЗС.

Українські дипломати надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим.

"Посольство перебуває на постійному контакті з уповноваженим слідчим у справі та компетентними органами", – додали в МЗС.

Нагадаємо, випадок стався у п’ятницю 6 червня. У будинку, де проживала родина українського військового, вранці помітили пожежу. Всередині знайшли зі смертельними ножовими пораненнями 46-річну жінку і її 6-річну доньку. У пожежі загинув також пес.

Родина приїхала до Бельгії на початку повномасштабної війни. Ще одна повнолітня дочка з родини проживає в Ірландії. Батько є військовослужбовцем і працює на евакуаційній ланці.

Згодом стало відомо, що у подвійному вбивстві і підпалі зізнався 16-річний син загиблої.