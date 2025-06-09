Убийство украинок в Бельгии: подозреваемый помещен в спецужреждение для несовершеннолетних

Подозреваемый в убийстве 46-летней матери и 6-летней сестры в Бельгии в настоящее время находится в одном из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Как отметили в ведомстве, посольство Украины в Бельгии продолжает держать резонансное дело на особом контроле.

"По решению судьи ювенальной юстиции, подозреваемого направили в одно из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних. Ему предоставлен государственный адвокат", – сообщили в украинском МИД.

Украинские дипломаты направили официальный запрос на встречу консульского должностного лица с задержанным.

"Посольство находится на постоянном контакте с уполномоченным следователем по делу и компетентными органами", – добавили в МИД.

Напомним, случай произошел в пятницу, 6 июня. В доме, где проживала семья украинского военного, утром заметили пожар. Внутри нашли с смертельными ножевыми ранениями 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь. В пожаре погиб также пес.

Семья приехала в Бельгию в начале полномасштабной войны. Еще одна совершеннолетняя дочь из семьи проживает в Ирландии. Отец является военнослужащим и работает в эвакуационной службе.

Впоследствии стало известно, что в двойном убийстве и поджоге признался 16-летний сын погибшей.