Глава МЗС Польщі: новий президент не відмовиться від ідеї стримування Росії

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща не відмовиться від підтримки України та своєї ролі в ЄС попри те, що кандидат в президенти від влади програв на виборах президента.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника польського зовнішньополітичного відомства наводить Politico.

У контексті перемоги на президентських виборах в Польщі опозиційного кандидата Кароля Навроцького Сікорський наголосив, що з ключових геополітичних питань можна знайти спільну мову.

"Президент Навроцький представляє (партію "Право і справедливість") польського політичного табору, і я нагадую вам, що більшість оборонних контрактів, які ми зараз фінансуємо, були підписані за попереднього уряду, тому я очікую, що він буде підтримувати оборону", – сказав глава МЗС Польщі.

За його словами, Навроцький "явно погоджується з національним консенсусом про те, що Росію необхідно стримувати".

Сікорський додав, що президент Навроцький міг би навіть сприяти поліпшенню відносин із президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Він зазначив, що якщо Навроцький "зможе переконати Віктора Орбана, що Україну слід підтримати, що ці вето (на вступ Києва до ЄС) слід скасувати, що Україна повинна бути інтегрована в Захід, ми будемо дуже раді і підтримаємо новообраного президента в цьому питанні".

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.