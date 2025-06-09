Глава МИД Польши: новый президент не откажется от идеи сдерживания России

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не откажется от поддержки Украины и своей роли в ЕС несмотря на то, что кандидат в президенты от власти проиграл на выборах президента.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит Politico.

В контексте победы на президентских выборах в Польше оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого Сикорский отметил, что по ключевым геополитическим вопросам можно найти общий язык.

"Президент Навроцкий представляет (партию "Право и справедливость") польского политического лагеря, и я напоминаю вам, что большинство оборонных контрактов, которые мы сейчас финансируем, были подписаны при предыдущем правительстве, поэтому я ожидаю, что он будет поддерживать оборону", – сказал глава МИД Польши.

По его словам, Навроцкий "явно согласен с национальным консенсусом о том, что Россию необходимо сдерживать".

Сикорский добавил, что президент Навроцкий мог бы даже способствовать улучшению отношений с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он отметил, что если Навроцкий "сможет убедить Виктора Орбана, что Украину следует поддержать, что эти вето (на вступление Киева в ЕС) следует отменить, что Украина должна быть интегрирована в Запад, мы будем очень рады и поддержим новоизбранного президента в этом вопросе".

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.