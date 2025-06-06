Орбан потішився перемогою Навроцького: "Вашингтон-експрес прибув до Варшави"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 6 червня, назвав перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі "фантастично хорошою", привітавши успіх союзника президента США Дональда Трампа.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, Навроцький з невеликою перевагою переміг на президентських виборах у Польщі.

"З угорської точки зору, я вважаю результат фантастично хорошим, адже в Польщі діє проукраїнський, провоєнний, пробрюссельський ліберальний уряд", – сказав Орбан.

Угорський прем’єр назвав перемогу Навроцького "продовженням наступу патріотів".

"Можна сказати, що "Вашингтон-експрес" прибув до Варшави", – додав Орбан.

Варто зазначити, що Трамп особисто підтримав Навроцького, прийнявши його у Білому домі 1 травня та побажавши успіху. А між першим та другим турами до Польщі прибула міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, яка напряму агітувала за Навроцького.

Після перемоги Навроцького Державний департамент США висловив сподівання на тісну співпрацю із новим лідером країни. Тоді ж у США наголосили – Польща є "зразковим союзником і ключовим учасником зміцнення НАТО та захисту його суверенної цілісності перед викликами сьогодення і майбутнього".

Трамп, своєю чергою, вітаючи Польщу, заявив, що країна "обрала переможця".

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.