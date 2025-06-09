У Львові відкрили почесне консульство Ісландії

У Львові запрацювало почесне консульство Ісландії, робота якого охопить Львівську, Волинську, Тернопільську та Рівненську області.

Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький, пише "Європейська правда".

Він послався на заяву посла Ісландії в Україні Фрідріка Йонссона та новопризначеного почесного консула Ісландії у Львові Андрія Дещиці.

"Львів стає центром ісландсько-українського партнерства на заході України. А це передбачає спільні проєкти, зокрема у сфері відбудови, освіти, культури, інновацій та медицини", – зазначив глава ОВА.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський призначив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла послом України в Туреччині.

А у січні у Києві офіційно відкрилось посольство Албанії.