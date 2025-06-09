Во Львове открыли почетное консульство Исландии

Во Львове заработало почетное консульство Исландии, работа которого охватит Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ровенскую области.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет "Европейская правда".

Он сослался на заявление посла Исландии в Украине Фридрика Йонссона и новоназначенного почетного консула Исландии во Львове Андрея Дещицы.

"Львов становится центром исландско-украинского партнерства на западе Украины. А это предполагает совместные проекты, в частности в сфере восстановления, образования, культуры, инноваций и медицины", – отметил глава ОГА.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля послом Украины в Турции.

А в январе в Киеве официально открылось посольство Албании.