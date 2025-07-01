Міністр оборони Німеччини запланував візит до Гренландії на тлі зазіхань Трампа

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вересні планує відвідати Гренландію на тлі нещодавнього інтересу президента США Дональда Трампа взяти арктичний острів під свій контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У понеділок Пісторіус відвідував данський Копенгаген. В ході пресконференції він заявив, що в останні тижні питання захоплення Трампом Гренландії не було настільки актуальним, але зазначив, що Гренландія і Данія отримали "сильні сигнали солідарності".

Німецький міністр розповів, що разом зі своїм данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном "планує відвідати Гренландію у вересні".

"Я хочу побачити Гренландію, я хочу продемонструвати нашу солідарність", – сказав Пісторіус.

З моменту свого повернення до Білого дому в січні Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати повинні взяти під свій контроль острів з міркувань національної та міжнародної безпеки.

Ця вимога була категорично відкинута як Гренландією, так і Данією за підтримки інших європейських країн.

На початку червня президент Франції Емманюель Макрон відвідав острів, щоб підтвердити його суверенітет.

Жоден член нинішнього уряду Німеччини ще не відвідував Гренландію.

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