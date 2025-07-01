Министр обороны Германии запланировал визит в Гренландию на фоне посягательств Трампа

Министр обороны Германии Борис Писториус в сентябре планирует посетить Гренландию на фоне недавнего интереса президента США Дональда Трампа взять арктический остров под свой контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В понедельник Писториус посещал датский Копенгаген. В ходе пресс-конференции он заявил, что в последние недели вопрос захвата Трампом Гренландии не был столь актуальным, но отметил, что Гренландия и Дания получили "сильные сигналы солидарности".

Немецкий министр рассказал, что вместе со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном "планирует посетить Гренландию в сентябре".

"Я хочу увидеть Гренландию, я хочу продемонстрировать нашу солидарность", – сказал Писториус.

С момента своего возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты должны взять под свой контроль остров из соображений национальной и международной безопасности.

Это требование было категорически отвергнуто как Гренландией, так и Данией при поддержке других европейских стран.

В начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон посетил остров, чтобы подтвердить его суверенитет.

Ни один член нынешнего правительства Германии еще не посещал Гренландию.

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