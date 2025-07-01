В Іспанії зупинився рух швидкісних поїздів через аварію на лінії електропередачі

В Іспанії пасажири застрягли у вагонах поїздів і на вокзалах до ранку вівторка після того, як через пошкодження кабелю електропередачі було перервано рух швидкісних поїздів між Мадридом і Андалусією.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Близько 20 поїздів застрягли на коліях або не змогли виїхати в понеділок ввечері, ще близько 10 були скасовані у вівторок вранці в Мадриді та південних містах Іспанії, включаючи Севілью, де проходить конференція Організації Об'єднаних Націй з фінансування розвитку.

Рух між містами Єлес і Ла-Сагра припинено о 20:30 напередодні через несправність контактної мережі, повідомив представник державної компанії ADIF, що управляє залізничною інфраструктурою.

Причина несправності невідома, зазначив він, і ADIF вже чотири рази відкладала відновлення руху.

У своєму останньому повідомленні компанія заявила, що поїзди між Мадридом і містами Андалусії скасовані до подальшого повідомлення.

ADIF звернулася до регіональних служб екстреної допомоги з проханням надати допомогу та евакуювати пасажирів, які застрягли в поїздах, деякі з яких провели кілька годин в умовах сильної спеки.

Нагадаємо, 25 червня французький оператор залізниці SNCF попередив про значні збої у графіку поїздів на півночі країни через крадіжку кабелів на лінії.

А на початку травня в Іспанії почали розслідування після серії інцидентів на залізничній колії, які призвели до затримок у русі на високошвидкісній лінії між Мадридом і Севільєю.