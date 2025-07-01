В Испании остановилось движение скоростных поездов из-за аварии на линии электропередачи

В Испании пассажиры застряли в вагонах поездов и на вокзалах до утра вторника после того, как из-за повреждения кабеля электропередачи было прервано движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Около 20 поездов застряли на путях или не смогли уехать в понедельник вечером, еще около 10 были отменены во вторник утром в Мадриде и южных городах Испании, включая Севилью, где проходит конференция Организации Объединенных Наций по финансированию развития.

Движение между городами Йелес и Ла-Сагра прекращено в 20:30 накануне из-за неисправности контактной сети, сообщил представитель государственной компании ADIF, управляющей железнодорожной инфраструктурой.

Причина неисправности неизвестна, отметил он, и ADIF уже четыре раза откладывала возобновление движения.

В своем последнем сообщении компания заявила, что поезда между Мадридом и городами Андалусии отменены до дальнейшего уведомления.

ADIF обратилась к региональным службам экстренной помощи с просьбой оказать помощь и эвакуировать пассажиров, застрявших в поездах, некоторые из которых провели несколько часов в условиях сильной жары.

Напомним, 25 июня французский оператор железной дороги SNCF предупредил о значительных сбоях в графике поездов на севере страны из-за кражи кабелей на линии.

А в начале мая в Испании начали расследование после серии инцидентов на железнодорожных путях, которые привели к задержкам в движении на высокоскоростной линии между Мадридом и Севильей.