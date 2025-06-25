На півночі Франції – перебої з рухом поїздів після крадіжки кабелів

Французький оператор залізниці SNCF попередив про значні збої у графіку поїздів на півночі країни через крадіжку кабелів на лінії.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Вранці 25 червня оператор SNCF попередив про великі збої у графіку поїздів на півночі Франції, зокрема на відтинку між містами Лілль і Аррас, через пошкодження кабелів.

"Понад 600 метрів кабелю викрадені чи обрізані на ділянці південніше вокзалу Lille Europe. В основному постраждає рух швидкісних поїздів", – прокоментували у пресслужбі для AFP.

Перебої у русі очікуються щонайменш до вечора. Поїзди продовжать курсувати, але змушені їхати іншим маршрутом, через що поїздка триватиме приблизно на годину довше. Деякі рейси вирішили скасувати.

Подібні інциденти стаються доволі часто – так, у березні невідомі вкрали кількасот метрів кабелю на території департаменту Верхній Рейн, а перед тим у лютому неподалік Лілля кабелі поцупили з гілки регіональної електрички.

Нагадаємо, у травні на півдні Франції швидкісний поїзд мало не зійшов з рейок через сильну грозу.

Також нещодавно SNCF змінила правила після резонансної загибелі кішки пасажирів.