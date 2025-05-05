В Іспанії розслідують крадіжку залізничних кабелів, міністр каже про "саботаж"

В Іспанії почали розслідування після серії інцидентів на залізничній колії, які призвели до затримок у русі на високошвидкісній лінії між Мадридом і Севільєю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El País.

Розслідування крадіжки залізничних кабелів у пʼяти місцях у провінції Толедо веде іспанська Цивільна гвардія.

У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії заявили, що правоохоронці підтримують "постійний контакт як з оператором залізничної інфраструктури (Adif), так і з іншими органами, які мають стосунок до події, щоб з'ясувати обставини та встановити винних".

Тим часом міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте, коментуючи інцидент, назвав його саботажем.

"Це досить скоординована дія. Той, хто це зробив, знав, що робить", – пояснив він.

Крадіжка кабелів, яка сталась пізно ввечері 4 квітня, призвела до затримок десятків поїздів, які курсували між Мадридом і Андалусією.

Станом на обід понеділка рух залізничною колією було переважно відновлено.

Зазначимо, що минулого року про подібні інциденти повідомлялось у Німеччині та Франції.