Глава МЗС Польщі очікує впровадження контролю на кордоні з Німеччиною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський очікує, що уряд ухвалить рішення про запровадження контролю на кордоні з Німеччиною.

Заяву очільника польського зовнішньополітичного відомства наводить Onet, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський нагадав, що відповідно до Шенгенської угоди можна тимчасово відновити прикордонний контроль.

"Я очікую, що на засіданні уряду будуть ухвалені жорсткі рішення щодо польсько-німецького кордону", – заявив він.

Міністр розповів, що ситуація на кордоні буде обговорена на засіданні уряду у вівторок.

На запитання, чи означає це відновлення контролю на польсько-німецькому кордоні, Сікорський відповів: "Будь ласка, зачекайте, я очікую, що такі рішення будуть ухвалені".

Як відомо, з жовтня 2023 року на польсько-німецькому кордоні діють контрольні заходи, впроваджені німецькою владою з метою зупинення нелегальної міграції.

Нагадаємо, з початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

При цьому у німецькій поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у посиленому режимі для забезпечення прикордонного контролю.