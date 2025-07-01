Глава МИД Польши ожидает внедрения контроля на границе с Германией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ожидает, что правительство примет решение о введении контроля на границе с Германией.

Заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит Onet, сообщает "Европейская правда".

Сикорский напомнил, что в соответствии с Шенгенским соглашением можно временно восстановить пограничный контроль.

"Я ожидаю, что на заседании правительства будут приняты жесткие решения по польско-немецкой границе", – заявил он.

Министр рассказал, что ситуация на границе будет обсуждена на заседании правительства во вторник.

На вопрос, означает ли это восстановление контроля на польско-германской границе, Сикорский ответил: "Пожалуйста, подождите, я ожидаю, что такие решения будут приняты".

Как известно, с октября 2023 года на польско-германской границе действуют контрольные меры, внедренные немецкими властями с целью остановки нелегальной миграции.

Напомним, с началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже имеют поданные заявки на получение убежища в какой-то другой стране ЕС.

При этом в немецкой полиции жалуются, что не смогут долго работать в усиленном режиме для обеспечения пограничного контроля.