Залізничне сполучення між Францією та Італією порушене через негоду

Після сильних гроз, що пронеслися в понеділок у французькій комуні Модан, залізничне сполучення між Парижем і Міланом було порушене на невизначений термін.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Національна компанія французьких залізниць (SNCF) заявила, що залізничне сполучення між Парижем і Міланом було припинено на "щонайменше кілька днів".

Тривають роботи з очищення, але масштаби збитків ще не оцінені. Якщо колії не пошкоджені, рух може відновитися швидше. В іншому випадку зупинка може затягнутися.

В кінці дня в понеділок, після декількох днів сильної спеки, сильні грози накрили верхню частину альпійської долини. За даними префектури Савої, гірська річка Шарме, що бере свій початок високо в горах і впадає в Арк, раптово вийшла з берегів, спричинивши локальні повені в Модані та сусідніх муніципалітетах.

Une trentaine de pompiers sont mobilisés à Modane et Fourneaux ce lundi soir suite aux inondations, à 20h aucun blessé n'était à déplorer https://t.co/tHMGegG6JC pic.twitter.com/LvsbvNWdji – ici Pays de Savoie (@icipaysdesavoie) June 30, 2025

Селеві потоки та розливи затопили залізничні колії.

SNCF здійснює три прямі рейси в день між Парижем і Міланом через долину Морієн і тунель Фрежюс. Італійська компанія Trenitalia, яка використовує ті самі колії, також змушена припинити рух.

Повідомляли, що у місті Бардонеккія на півночі Італії оголосили найвищий рівень попередження через повінь на місцевій річці.

Тим часом у низці французьких департаментів у вівторок, 1 липня, очікують новий пік спеки.