Железнодорожное сообщение между Францией и Италией нарушено из-за непогоды

После сильных гроз, пронесшихся в понедельник во французской коммуне Модан, железнодорожное сообщение между Парижем и Миланом было нарушено на неопределенный срок.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила, что железнодорожное сообщение между Парижем и Миланом было прекращено "по меньшей мере на несколько дней".

Продолжаются работы по очистке, но масштабы ущерба еще не оценены. Если пути не повреждены, движение может восстановиться быстрее. В противном случае остановка может затянуться.

В конце дня в понедельник, после нескольких дней сильной жары, сильные грозы накрыли верхнюю часть альпийской долины. По данным префектуры Савойи, горная река Шарме, берущая свое начало высоко в горах и впадающая в Арк, внезапно вышла из берегов, вызвав локальные наводнения в Модане и соседних муниципалитетах.

Une trentaine de pompiers sont mobilisés à Modane et Fourneaux ce lundi soir suite aux inondations, à 20h aucun blessé n'était à déplorer https://t.co/tHMGegG6JC pic.twitter.com/LvsbvNWdji – ici Pays de Savoie (@icipaysdesavoie) June 30, 2025

Селевые потоки и разливы затопили железнодорожные пути.

SNCF осуществляет три прямых рейса в день между Парижем и Миланом через долину Мориен и туннель Фрежюс. Итальянская компания Trenitalia, которая использует те же пути, также вынуждена прекратить движение.

Сообщалось, что в городе Бардонеккья на севере Италии объявили самый высокий уровень предупреждения из-за наводнения на местной реке.

Тем временем в ряде французских департаментов во вторник, 1 июля, ожидают новый пик жары.