У Литві – протест проти дій Ізраїлю в секторі Гази на тлі візиту глави МЗС

Близько 30 протестувальників зібралися у вівторок, 1 липня, біля Міністерства закордонних справ Литви, щоб засудити візит міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара та висловити протест проти дій Ізраїлю в секторі Гази.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 1 липня Литву з офіційним візитом відвідує Саар. Візит проходить на тлі напруженості на Близькому Сході.

"Ми тут, тому що Литва приймає представника уряду, якого звинувачують у геноциді. Він заперечує те, що відбувається, заперечує, що людей морять голодом, хоча міжнародні правозахисні організації вже давно називають дії Ізраїлю в Газі геноцидом і незаконною окупацією", – заявив один із протестувальників.

Фото: LRT

На думку демонстрантів, офіційні візити, такі як візит Саара, не повинні відбуватися, поки уряд Ізраїлю звинувачується в геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

18-річний Ярославас, який готується до військової служби, сказав, що протестує, бо "відбувається геноцид – ось і все".

Фото: LRT

Посилаючись на заяву прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса, в якій він поставив під сумнів, що Литва може досягти визнання Палестини, Ярославас сказав, що "таке мислення розчаровує".

"Ми – маленька країна, і ми повинні допомагати іншим маленьким націям, які пригноблюються імперіями – так само, як колись пригноблювали нас", – заявив він.

Демонстранти заявили, що не очікують, що МЗС країни змінить свою позицію, але все одно вважають важливим висловити протест.

Як нагадав мовник, остання двостороння зустріч міністрів закордонних справ Литви та Ізраїлю відбулася в березні 2023 року в Ізраїлі.

Нагадаємо, лідери ЄС за підсумками червневого саміту привітали припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном і закликали не допустити нової ескалації.

У висновках саміту не погодили конкретних кроків щодо сектора Гази, попри заклики окремих країн.