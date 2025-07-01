Около 30 протестующих собрались во вторник, 1 июля, возле Министерства иностранных дел Литвы, чтобы осудить визит министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара и выразить протест против действий Израиля в секторе Газы.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 1 июля Литву с официальным визитом посещает Саар. Визит проходит на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

"Мы здесь, потому что Литва принимает представителя правительства, которого обвиняют в геноциде. Он отрицает происходящее, отрицает, что людей морят голодом, хотя международные правозащитные организации уже давно называют действия Израиля в Газе геноцидом и незаконной оккупацией", – заявил один из протестующих.

Фото: LRT

По мнению демонстрантов, официальные визиты, такие как визит Саара, не должны происходить, пока правительство Израиля обвиняется в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

18-летний Ярославас, который готовится к военной службе, сказал, что протестует, потому что "происходит геноцид – вот и все".

Фото: LRT

Ссылаясь на заявление премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, в котором он поставил под сомнение, что Литва может достичь признания Палестины, Ярославас сказал, что "такое мышление разочаровывает".

"Мы – маленькая страна, и мы должны помогать другим маленьким нациям, которые угнетаются империями – так же, как когда-то угнетали нас", – заявил он.

Демонстранты заявили, что не ожидают, что МИД страны изменит свою позицию, но все равно считают важным выразить протест.

Как напомнил вещатель, последняя двусторонняя встреча министров иностранных дел Литвы и Израиля состоялась в марте 2023 года в Израиле.

Напомним, лидеры ЕС по итогам июньского саммита приветствовали прекращение боевых действий между Израилем и Ираном и призвали не допустить новой эскалации.

В выводах саммита не согласовали конкретных шагов по сектору Газы, несмотря на призывы отдельных стран.