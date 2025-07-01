Германия обвинила гражданина Дании в шпионаже в пользу Ирана

В Германии обвиняют в шпионаже в пользу Ирана гражданина Дании, который собирал информацию о еврейских объектах и лицах в Берлине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкой прокуратуры, пишет "Европейская правда".

По данным немецких прокуроров, подозреваемый в июне 2025 года вел наблюдение за тремя объектами в рамках подготовки к дальнейшей разведывательной деятельности, включая возможные террористические атаки на еврейские объекты.

Подозреваемый фотографировал здания, в том числе штаб-квартиру Немецко-израильского общества, и получал приказы от "Кудс" – зарубежного подразделения Корпуса стражей исламской революции.

Прокуроры Германии заявили, что на прошлой неделе с помощью полиции датского города Орхус был исполнен ордер на арест.

После перевозки из Дании подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии, сообщили прокуроры.

Напомним, в конце мая Финляндия впервые официально обвинила в шпионаже Иран.

Тем временем Франция подала в Международный суд ООН иск против Ирана в связи с двумя французскими гражданами, которых уже три года удерживают под стражей.