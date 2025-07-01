Глава МЗС Німеччини передав нацгвардійцям та прикордонникам партію автівок

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який напередодні перебував з візитом в Україні, передав партію автівок підрозділам Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Про це повідомила пресслужба українського Міністерства внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

Вадефуль зустрівся з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, аби передати черговий пакет допомоги підрозділам МВС.

Німецький міністр запевнив, що його країна непохитна у своїй позиції і буде й надалі підтримувати Україну та надавати необхідну допомогу.

МВС України

МВС України

"Приїхавши сюди, ми хочемо показати, що ми непохитно стоїмо на вашому боці і надаватимемо підтримку й надалі. Окрім слів, звичайно, потрібна конкретна допомога, і ми підтримуємо вас відповідною технікою і оснащенням. Ця передача є символічним актом і має ще раз засвідчити, що Німеччина стоїть на боці України", – наголосив він.

Крім того, очільнику МЗС Німеччини, зокрема, показали, як чергує одна з переданих Україні німецьких систем ППО IRIS-T.

А в ході його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським йшлося про можливості постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї.