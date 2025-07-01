Глава МИД Германии передал нацгвардейцам и пограничникам партию автомобилей

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который накануне находился с визитом в Украине, передал партию автомобилей подразделениям Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства внутренних дел, пишет "Европейская правда".

Вадефуль встретился с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, чтобы передать очередной пакет помощи подразделениям МВД.

Немецкий министр заверил, что его страна непоколебима в своей позиции и будет и в дальнейшем поддерживать Украину и оказывать необходимую помощь.

МВС України

МВС України

"Приехав сюда, мы хотим показать, что мы непоколебимо стоим на вашей стороне и будем оказывать поддержку и в дальнейшем. Кроме слов, конечно, нужна конкретная помощь, и мы поддерживаем вас соответствующей техникой и оснащением. Эта передача является символическим актом и должна еще раз показать, что Германия стоит на стороне Украины", – подчеркнул он.

Кроме того, главе МИД Германии, в частности, показали, как дежурит одна из переданных Украине немецких систем ПВО IRIS-T.

А в ходе его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским речь шла о возможности поставки новых систем IRIS-T и совместном производстве оружия.