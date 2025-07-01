Розвідка Британії проаналізувала атаку України на військовий аеродром РФ Маринівка

Розвідка Великої Британії в своєму огляді проаналізувала українську атаку на російський військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області.

Огляд опублікований на сторінці британського Міністерства оборони в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено в огляді, в ході атаки з використанням дронів майже напевно були знищені щонайменше два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки, за непідтвердженими даними, могли бути знищені або пошкоджені.

Аеродром Маринівка знаходиться більш ніж в 270 км від українського кордону і в 440 км від поточної лінії фронту, нагадують британські аналітики.

У відомстві наголошують, що Росія щодня використовує аеродром Маринівка для бойових операцій.

Він також використовується як запасний аеродром для перебазування російських літаків у разі загрози іншим аеродромам. Літаки Су-34 були перекинуті сюди з авіабази Морозовськ після удару українських БПЛА у серпні 2024 року.

"Незважаючи на такі заходи, російська авіація залишається вразливою для атак українських безпілотників", – йдеться в огляді.

Тими ж вихідними Україна також провела успішні атаки БПЛА на аеродром Кіровське в окупованому Криму, а також на склад артилерійських боєприпасів в російському Брянську.

Росія вже втратила понад 30 літаків Су-34 в ході війни в Україні. Загалом Росія втратила вже понад 135 літаків під час операцій, резюмується в огляді.

Також нещодавно розвідка Британії вказала на масштаби самовільного залишення служби в армії РФ.

Крім того, розвідка Великої Британії зазначала, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном ставить перед Росією виклики, однак водночас Кремль бачить у цьому певну вигоду.