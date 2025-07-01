Разведка Британии проанализировала атаку Украины на военный аэродром РФ Мариновка

Разведка Великобритании в своем обзоре проанализировала украинскую атаку на российский военный аэродром Мариновка в Волгоградской области.

Обзор опубликован на странице британского Министерства обороны в Х, сообщает "Европейская правда".

Как указано в обзоре, в ходе атаки с использованием дронов почти наверняка были уничтожены как минимум два российских истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета, по неподтвержденным данным, могли быть уничтожены или повреждены.

Аэродром Мариновка находится более чем в 270 км от украинской границы и в 440 км от текущей линии фронта, напоминают британские аналитики.

В ведомстве отмечают, что Россия ежедневно использует аэродром Мариновка для боевых операций.

Он также используется как запасной аэродром для перебазирования российских самолетов в случае угрозы другим аэродромам. Самолеты Су-34 были переброшены сюда с авиабазы Морозовск после удара украинских БПЛА в августе 2024 года.

"Несмотря на такие меры, российская авиация остается уязвимой для атак украинских беспилотников", – говорится в обзоре.

В те же выходные Украина также провела успешные атаки БПЛА на аэродром Кировское в оккупированном Крыму, а также на склад артиллерийских боеприпасов в российском Брянске.

Россия уже потеряла более 30 самолетов Су-34 в ходе войны в Украине. Всего Россия потеряла уже более 135 самолетов во время операций, резюмируется в обзоре.

Также недавно разведка Великобритании указала на масштабы самовольного оставления службы в армии РФ.

Кроме того, разведка Великобритании отмечала, что конфликт между Израилем и Ираном ставит перед Россией вызовы, однако в то же время Кремль видит в этом определенную выгоду.