70-річному чеху загрожує вʼязниця за погрози президенту і главі Міноборони

У Чехії завершили розслідування справи щодо 70-річного чоловіка з міста Прахатице, якому загрожує тюремне увʼязнення за розсилання погроз на адресу топпосадовців.

Про це, як пише "Європейська правда", у вівторок повідомила поліція Чехії.

Криміналісти з відділу екстремізму та тероризму поліції Праги завершили розслідування справи та направили до прокуратури пропозицію про висунення обвинувачення 70-річному чоловіку.

Зазначається, що чоловік надсилав листи з погрозами президенту Чехії Петру Павелу, міністерці оборони Яні Черноховій, а також неназваним євродепутату та сенатору.

В одному випадку 70-річний погрожував зарізати топпосадовця і відправити в газову камеру, в іншому – погрожував приставити його до стіни і вистрілити в голову.

"Чоловіка вдалося ідентифікувати завдяки висвітленню справи в ЗМІ, коли зголосився свідок, який впізнав його на телевізійних кадрах", – зазначив речник празької поліції Ян Данек.

Затриманий не зізнався у скоєнні злочину, але експертиза підтвердила, що листи писав саме він.

У разі доведення вини в суді 70-річному затриманому загрожує до трьох років ув'язнення, уточнює поліція Праги.

Нагадаємо, у лютому до МЗС Чехії викликали російського посла через погрози чеській сенаторці. А у квітні міністр Ян Ліпавський заступився за чеського хокеїста після погроз з боку колишнього президента Росії Дмитрія Медведєва.