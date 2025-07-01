70-летнему чеху грозит тюрьма за угрозы президенту и главе Минобороны

В Чехии завершили расследование дела в отношении 70-летнего мужчины из города Прахатице, которому грозит тюремное заключение за рассылку угроз в адрес топ-чиновников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во вторник сообщила полиция Чехии.

Криминалисты из отдела экстремизма и терроризма полиции Праги завершили расследование дела и направили в прокуратуру предложение о выдвижении обвинения 70-летнему мужчине.

Отмечается, что мужчина посылал письма с угрозами президенту Чехии Петру Павелу, министру обороны Яне Черноховой, а также неназванным евродепутату и сенатору.

В одном случае 70-летний угрожал зарезать топ-чиновника и отправить в газовую камеру, в другом – угрожал приставить его к стене и выстрелить в голову.

"Мужчину удалось идентифицировать благодаря освещению дела в СМИ, когда вызвался свидетель, который узнал его на телевизионных кадрах", – отметил представитель пражской полиции Ян Данек.

Задержанный не признался в совершении преступления, но экспертиза подтвердила, что письма писал именно он.

В случае доказательства вины в суде 70-летнему задержанному грозит до трех лет заключения, уточняет полиция Праги.

Напомним, в феврале в МИД Чехии вызвали российского посла из-за угроз чешскому сенатору. А в апреле министр Ян Липавский вступился за чешского хоккеиста после угроз со стороны бывшего президента России Дмитрия Медведева.